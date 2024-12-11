11 декабря, 19:30Происшествия
ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Таганроге
ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Таганроге утром 11 декабря. В Минобороны сообщили, что удар был нанесен западными высокоточными ракетами.
В ходе расследования достоверно установлено, что было использовано шесть баллистических ракет ATACMS. Две ракеты сбил боевой расчет зенитно-ракетного комплекса "Панцирь", остальные отклонились от курса благодаря средствам радиоэлектронной борьбы.
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