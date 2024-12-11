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11 декабря, 16:30

Происшествия

Жители США назвали героем убийцу гендиректора медицинской страховой компании в США

Жители США назвали героем убийцу гендиректора медицинской страховой компании в США

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Киллер расстрелял генерального директора крупнейшей в США медицинской страховой компании в центре Нью-Йорка. Тысячи жителей США назвали убийцу героем, а участь убитого Брайана Томпсона не только заслуженной, но и слишком хорошей для него.

Убийство безоружного Брайна Томпсона многие восприняли как компенсацию за собственные страдания. Уставшие от постоянных споров со страховыми компаниями американцы после случившегося заполонили интернет мемами и злыми шутками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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