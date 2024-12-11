Спасатели ликвидировали открытое горение в школе в подмосковном Подольске

Крупный пожар произошел в подмосковном Подольске в ночь на 11 декабря. Там загорелась школа. Огонь охватил крышу и быстро распространился на почти 800 квадратных метров. На место были оперативно стянуты расчеты спасателей – 60 человек и 19 единиц техники. К этой минуте известно о ликвидации открытого горения, работы по тушению продолжаются.

Информации о пострадавших не поступало. Известно, что это одна из старейших школ города и в настоящий момент она находится на капитальном ремонте.

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