Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 06:15

Происшествия

Спасатели ликвидировали открытое горение в школе в подмосковном Подольске

Спасатели ликвидировали открытое горение в школе в подмосковном Подольске

Новости регионов: массовое ДТП произошло во Владивостоке

Транспортная прокуратура вернула в оборот тысячи ж/д билетов в России

"Московский патруль": мужчина ночью проник в ТЦ, чтобы украсть платежный терминал

"Московский патруль": угонщик люксового автомобиля в Москве заключен под стражу

"Московский патруль": в столице задержана сиделка, обокравшая 100-летнего пенсионера

Новости регионов: крыша трехэтажной деревянной постройки загорелась во Владивостоке

В столичном метро задержали грабителя, который пытался забрать деньги у музыкантов

Новости регионов: в Иркутской области заметили косулю, которая застряла в заборе

Новости часа: коммунальщики очищают столичные крыши от снега в течение светового дня

Крупный пожар произошел в подмосковном Подольске в ночь на 11 декабря. Там загорелась школа. Огонь охватил крышу и быстро распространился на почти 800 квадратных метров. На место были оперативно стянуты расчеты спасателей – 60 человек и 19 единиц техники. К этой минуте известно о ликвидации открытого горения, работы по тушению продолжаются.

Информации о пострадавших не поступало. Известно, что это одна из старейших школ города и в настоящий момент она находится на капитальном ремонте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика