Семеро граждан пострадали при обстреле Донецка со стороны Украины

Семеро мирных жителей пострадали при обстреле Донецка со стороны Украины. Среди раненных два ребенка – 11-летний мальчик и 3-летняя девочка.

По данным местных властей, ВСУ вели прицельный обстрел жилых кварталов. Повреждены более 20 многоэтажных домов, есть прямые попадания в квартиры. Кроме того, снаряды попали в детский сад, медицинский университет, лицей и еще несколько административных зданий. Жителей Донецка просят не выходить на улицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

