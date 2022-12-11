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11 декабря, 22:15

Происшествия

Семеро граждан пострадали при обстреле Донецка со стороны Украины

Семеро граждан пострадали при обстреле Донецка со стороны Украины

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Семеро мирных жителей пострадали при обстреле Донецка со стороны Украины. Среди раненных два ребенка – 11-летний мальчик и 3-летняя девочка.

По данным местных властей, ВСУ вели прицельный обстрел жилых кварталов. Повреждены более 20 многоэтажных домов, есть прямые попадания в квартиры. Кроме того, снаряды попали в детский сад, медицинский университет, лицей и еще несколько административных зданий. Жителей Донецка просят не выходить на улицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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