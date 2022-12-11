Новости регионов: более восьми тысяч жителей остались без света в Чувашии

В Чувашии 42 населенных пункта и более восьми тысяч жителей остались без света. Электричество отключили из-за прошедшего ледяного дождя. Специалисты оперативно приступили к аварийным работам.

Мужчина погиб из-за взрыва газового баллона в Новосибирске. По информации МЧС, он работал в одном из гаражей, когда произошла разгерметизация.

Ярославская телебашня поздравляет всех горожан с Новым годом. Праздничная подсветка включается каждый день сразу, как только стемнеет.

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