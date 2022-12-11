Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:30

Происшествия

Новости регионов: более восьми тысяч жителей остались без света в Чувашии

Новости регионов: более восьми тысяч жителей остались без света в Чувашии

Торговый центр "Мега Химки" не работает после пожара

На Савеловском направлении МЖД "Газель" столкнулась с электричкой

Уголовное дело заведут после пожара в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы

В ТЦ "Мега Химки" идет разбор завалов после пожара

Москвичам рассказали, когда откроют ТЦ "Мега"

В Подмосковье в реке Купавинка утонул восьмиклассник

Автомобиль сгорел на севере столицы

Москвичам рассказали, когда откроют ТЦ "Мега" в Химках

Мосгорнаследие изучит последствия пожара в усадьбе Лопухиных

В Чувашии 42 населенных пункта и более восьми тысяч жителей остались без света. Электричество отключили из-за прошедшего ледяного дождя. Специалисты оперативно приступили к аварийным работам.

Мужчина погиб из-за взрыва газового баллона в Новосибирске. По информации МЧС, он работал в одном из гаражей, когда произошла разгерметизация.

Ярославская телебашня поздравляет всех горожан с Новым годом. Праздничная подсветка включается каждый день сразу, как только стемнеет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика