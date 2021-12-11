Более 70 человек погибли из-за урагана в Кентукки. По словам местного губернатора, речь может идти о сотне погибших.

Всего пострадали 7 штатов. Торнадо разрушили целые улицы в городах. В Иллинойсе обрушился склад Amazon. Под завалами оказались десятки людей. Уже известно о двоих погибших работниках.

В Арканзасе снесло крыло дома престарелых. Несколько постояльцев погибли на месте, других удалось спасти, они находятся в больнице. Ураган оставил без света 200 тысяч жителей в штатах Кентукки и Теннесси. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.