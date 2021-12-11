Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

В лагере палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана взорвался склад с оружием. Пострадали по меньшей мере 12 человек. Некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Армия Ливана оцепила район ЧП. Жителей ближайших районов эвакуируют, чтобы избежать жертв. На месте работают пожарные.

Белый дом отказался комментировать решение британского суда, который разрешил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Там основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вердикт суда "позорным". Осудил такое решение и французский политик Жан-Люк Меланшон. Он назвал его "убийством под видом суда". Примечательно, что решение суда совпало по времени с вручением Нобелевской премии мира, которую в этом году получили журналисты, выступающие за свободу слова.

На западе Австралии снова начались лесные пожары. После нескольких недель жары они охватили Маргарет-Ривер – популярное место у серферов. Власти призвали людей бросать вещи и спасаться. Сейчас над тушением огня работает сотня пожарных. Жара и сильный ветер усложняют работу спасателей.

В Ватикане зажгли рождественскую ель. Дерево высотой почти 30 метров привезли из северной Италии. Его украсили 600 деревянных игрушек, сделанных вручную. Также ель нарядили в огни с низким энергопотреблением.

