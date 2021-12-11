Москвичам рассказали о происшествиях минувшей ночи

Улицу Боженко ранним утром окутал густой туман. Судя по видео, там лопнула труба с горячей водой, что и вызвало сильный пар. На место аварии прибыли ремонтники

На Каширском шоссе автомобиль влетел в дерево. Водитель, вероятно, не справился с управлением. После удара машину серьезно помяло и теперь она восстановлению не подлежит. О состоянии водителя не сообщается.

На Калужском шоссе произошла массовая авария. Друг за другом столкнулись четыре машины. У них помяты капоты и бамперы. По словам очевидцев виновник аварии – водитель, который резко затормозил. Движение в районе аварии было затруднено.

На Симферопольском шоссе в районе Подольска произошла авария с участием грузовика. Машину занесло на скорости, и она перевернулась. Груз из нее выпал на дорогу, что создало помехи для участников движения.

