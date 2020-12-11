Один человек погиб в ДТП с участием микроавтобуса на западе Москвы

На западе столицы произошла серьезная авария. Как сообщает МВД, на пересечении улиц Академика Павлова и Партизанской микроавтобус столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями, которые стояли на светофоре.

По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.