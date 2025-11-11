Форма поиска по сайту

11 ноября, 22:45

Конфликт из-за тренажера закончился дракой в столичном фитнес-клубе

Мастер спорта по пауэрлифтингу подралась с женщиной в московском фитнес-клубе. Конфликт между спортсменкой и другой посетительницей произошел из-за тренажера.

По словам пострадавшей, пауэрлифтерша набросилась на нее, повалила на пол, таскала за волосы и наносила удары, сопровождая действия нецензурной бранью. Женщина зафиксировала гематомы и написала заявление в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

