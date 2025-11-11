Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 17:15

Происшествия

Уголовное дело завели после обрушения в комплексе "Снежком" в Красногорске

Уголовное дело завели после обрушения в комплексе "Снежком" в Красногорске

В Красногорске открыли движение по дороге рядом с комплексом "Снежком"

Московский фитнес-клуб аннулировал абонемент мастера спорта по пауэрлифтингу за драку

Владельцам поврежденных при обрушении в Красногорске машин выплатят компенсацию

Часть колонны бывшего "Снежкома" рухнула в Красногорске

Власти Красногорска возложили вину за обрушение колонны на подрядчика

Драка между двумя женщинами произошла в одном из фитнес-клубов Москвы

В Красногорске рухнула часть опоры бывшего горнолыжного комплекса "Снежком"

Семейную пару заподозрили в краже собак в Москве и области для продажи в рестораны

Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Египте

В Красногорске возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после обрушения конструкции в горнолыжном комплексе "Снежком". В результате падения части колонны повреждены 50 припаркованных автомобилей, владельцам которых обещают полную компенсацию ущерба.

По предварительным оценкам, ущерб для одного автомобиля может достигать 500 тысяч рублей. Автоюрист Дмитрий Славнов пояснил, что возмещение ущерба будет производиться за счет виновной организации, а владельцы с полисами каско могут обратиться в свои страховые компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика