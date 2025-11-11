Уголовное дело завели после обрушения в комплексе "Снежком" в Красногорске

В Красногорске возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после обрушения конструкции в горнолыжном комплексе "Снежком". В результате падения части колонны повреждены 50 припаркованных автомобилей, владельцам которых обещают полную компенсацию ущерба.

По предварительным оценкам, ущерб для одного автомобиля может достигать 500 тысяч рублей. Автоюрист Дмитрий Славнов пояснил, что возмещение ущерба будет производиться за счет виновной организации, а владельцы с полисами каско могут обратиться в свои страховые компании.

