Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 16:15

Происшествия

В Красногорске открыли движение по дороге рядом с комплексом "Снежком"

В Красногорске открыли движение по дороге рядом с комплексом "Снежком"

Московский фитнес-клуб аннулировал абонемент мастера спорта по пауэрлифтингу за драку

Владельцам поврежденных при обрушении в Красногорске машин выплатят компенсацию

Часть колонны бывшего "Снежкома" рухнула в Красногорске

Власти Красногорска возложили вину за обрушение колонны на подрядчика

Драка между двумя женщинами произошла в одном из фитнес-клубов Москвы

В Красногорске рухнула часть опоры бывшего горнолыжного комплекса "Снежком"

Семейную пару заподозрили в краже собак в Москве и области для продажи в рестораны

Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Египте

Пожар ликвидировали на Осташковской улице в Москве

В Красногорске восстановлено движение по дороге рядом с комплексом "Снежком", где при демонтаже рухнула часть колонны. В результате инцидента оказались повреждены припаркованные автомобили. Их владельцам пообещали полностью компенсировать ущерб.

Как сообщили пострадавшие, осколки разлетелись на сотни метров, повредив не только машины, но и окна в соседних домах. Ударная волна была настолько сильной, что вызвала вибрацию во всем здании. По оценкам владельцев, ущерб для некоторых автомобилей превышает 500 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика