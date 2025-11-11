В Красногорске открыли движение по дороге рядом с комплексом "Снежком"

В Красногорске восстановлено движение по дороге рядом с комплексом "Снежком", где при демонтаже рухнула часть колонны. В результате инцидента оказались повреждены припаркованные автомобили. Их владельцам пообещали полностью компенсировать ущерб.

Как сообщили пострадавшие, осколки разлетелись на сотни метров, повредив не только машины, но и окна в соседних домах. Ударная волна была настолько сильной, что вызвала вибрацию во всем здании. По оценкам владельцев, ущерб для некоторых автомобилей превышает 500 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.