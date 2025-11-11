Форма поиска по сайту

11 ноября, 15:15

Происшествия

Московский фитнес-клуб аннулировал абонемент мастера спорта по пауэрлифтингу за драку

Московский фитнес-клуб аннулировал абонемент мастера спорта по пауэрлифтингу за драку в зале. Спор произошел между двумя женщинами.

По словам пострадавшей, мастер спорта схватила ее за волосы, повалила на пол и ударила по щеке. Сама спортсменка рассказала, что сначала трижды просила женщину не занимать ее место, а потом та начала снимать ее на камеру и оскорблять.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

