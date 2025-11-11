Власти Красногорска возложили вину за обрушение колонны на подрядчика

В администрации Красногорска назвали виновного в обрушении колонны бывшего горнолыжного комплекса "Снежком". Им признали подрядчика – компанию ООО "Развитие", которую привлекут к ответственности.

Власти принесли извинения жителям и пообещали владельцам 50 поврежденных автомобилей полное возмещение ущерба. По последним данным, в результате инцидента пострадали 2 человека.

