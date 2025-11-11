Форма поиска по сайту

11 ноября, 13:15

Происшествия

Драка между двумя женщинами произошла в одном из фитнес-клубов Москвы

Драка между двумя женщинами произошла в одном из фитнес-клубов Москвы. По словам пострадавшей, мастер спорта по пауэрлифтингу схватила ее за волосы, повалила на пол и ударила по щеке.

Сама спортсменка рассказала, что сначала трижды просила женщину не занимать ее место, а потом та начала снимать ее на камеру и оскорблять. В итоге она не сдержалась и вступила в драку, но якобы не наносила оппонентке серьезных повреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария РыбаковаЛариса Соколова

