Драка между двумя женщинами произошла в одном из фитнес-клубов Москвы. По словам пострадавшей, мастер спорта по пауэрлифтингу схватила ее за волосы, повалила на пол и ударила по щеке.

Сама спортсменка рассказала, что сначала трижды просила женщину не занимать ее место, а потом та начала снимать ее на камеру и оскорблять. В итоге она не сдержалась и вступила в драку, но якобы не наносила оппонентке серьезных повреждений.

