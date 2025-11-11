Семейную пару заподозрили в краже собак в Москве и области для продажи в рестораны

В Москве задержали серийных похитителей собак. Семейная пара годами наживалась на воровстве домашних питомцев, сдавая их в рестораны корейской кухни. Они действовали почти не скрываясь, поэтому не раз попадали на камеры видеонаблюдения.

Это произошло также в Остафьево, где пропала собака, которую местные жители общими силами искали несколько дней.

Чем закончилась эта история и что теперь грозит живодерам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.