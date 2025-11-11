Пожар ликвидировали на Осташковской улице в Москве

Пожар на Осташковской улице в Москве ликвидирован, сообщили спасатели. Там в котловане горел строительный мусор. Его тушили почти 30 человек. Данных о пострадавших нет.

Черный дым было видно за несколько километров. Жители Лосиноостровского, которые находятся неподалеку, спешно закрывали окна. Как сообщили в Дептрансе, на время тушения перекрывали движение по соседней Тайнинской улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.