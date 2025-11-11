Форма поиска по сайту

11 ноября, 11:30

Происшествия

Новости мира: массовые беспорядки разгорелись в Калифорнийском университете

Новости регионов: ФСБ не позволила украинской разведке угнать российский истребитель

Школьный автобус загорелся в якутском Покровске

Под Ярославлем поймали майнеров

Новости мира: первый пассажирский дирижабль начали готовить к запуску в Китае

Новости регионов: снежная буря обрушилась на Камчатку

Новости регионов: два человека погибли при взрыве ручной гранаты в Кабардино-Балкарии

Более 700 человек эвакуировали из отеля в центре Москвы

Самолет упал в пруд во Флориде

Автомобиль каршеринга попал в ДТП в центре Щелкова

Массовые беспорядки разгорелись в Калифорнийском университете. Перед мероприятием в память о консерваторе Чарли Кирке, застреленном два месяца назад, на митинг собрались представители антифашистких организаций. Они сломали ограждение перед входом в зал, зажгли дымовые шашки и скандировали "Нет Трампу".

В международном аэропорту Вашингтона в терминал врезался мобильный зал ожидания. Это огромное почти 80-тонное транспортное средство, которое перевозит людей к самолетам и обратно. В итоге 18 человек, находившихся в салоне, получили травмы.

Паруса Сиднейского оперного театра украсили цветами. Сооружения превратили в гигантский экран, на который проецировались изображения маков с помощью лазерных проекторов. Шоу приурочили к 107-й годовщине окончания Первой мировой войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитиказа рубежомвидеоМария Рыбакова

