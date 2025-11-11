Новости мира: массовые беспорядки разгорелись в Калифорнийском университете

Массовые беспорядки разгорелись в Калифорнийском университете. Перед мероприятием в память о консерваторе Чарли Кирке, застреленном два месяца назад, на митинг собрались представители антифашистких организаций. Они сломали ограждение перед входом в зал, зажгли дымовые шашки и скандировали "Нет Трампу".

В международном аэропорту Вашингтона в терминал врезался мобильный зал ожидания. Это огромное почти 80-тонное транспортное средство, которое перевозит людей к самолетам и обратно. В итоге 18 человек, находившихся в салоне, получили травмы.

Паруса Сиднейского оперного театра украсили цветами. Сооружения превратили в гигантский экран, на который проецировались изображения маков с помощью лазерных проекторов. Шоу приурочили к 107-й годовщине окончания Первой мировой войны.

