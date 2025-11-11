Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: ФСБ не позволила украинской разведке угнать российский истребитель

Новости регионов: ФСБ не позволила украинской разведке угнать российский истребитель

Школьный автобус загорелся в якутском Покровске

Под Ярославлем поймали майнеров

Новости мира: первый пассажирский дирижабль начали готовить к запуску в Китае

Новости регионов: снежная буря обрушилась на Камчатку

Новости регионов: два человека погибли при взрыве ручной гранаты в Кабардино-Балкарии

Более 700 человек эвакуировали из отеля в центре Москвы

Самолет упал в пруд во Флориде

Автомобиль каршеринга попал в ДТП в центре Щелкова

Новости мира: экс-президент Франции Саркози вышел из тюрьмы

ФСБ не позволила украинской военной разведке угнать российский истребитель Миг-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". По данным ведомства, самолет планировали направить к базе НАТО в Румынии, где его могла сбить система ПВО. Также украинская разведка хотела завербовать российских летчиков.

Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае из-за несчастного случая, сообщили в региональном Следственном комитете. Эта версия остается главной в расследовании. Семья из трех человек пропала 28 сентября.

В Бурятии фура перевернулась на трассе. Водитель впервые ехал по этой дороге и не справился с управлением из-за непогоды. Мужчина выжил, груз из автомобиля разбросало в разные стороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика