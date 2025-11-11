11 ноября, 11:30Происшествия
Новости регионов: ФСБ не позволила украинской разведке угнать российский истребитель
ФСБ не позволила украинской военной разведке угнать российский истребитель Миг-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". По данным ведомства, самолет планировали направить к базе НАТО в Румынии, где его могла сбить система ПВО. Также украинская разведка хотела завербовать российских летчиков.
Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае из-за несчастного случая, сообщили в региональном Следственном комитете. Эта версия остается главной в расследовании. Семья из трех человек пропала 28 сентября.
В Бурятии фура перевернулась на трассе. Водитель впервые ехал по этой дороге и не справился с управлением из-за непогоды. Мужчина выжил, груз из автомобиля разбросало в разные стороны.
