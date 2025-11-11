Новости регионов: два человека погибли при взрыве ручной гранаты в Кабардино-Балкарии

Два человека погибли при взрыве ручной гранаты в Кабардино-Балкарии. По данным регионального Следственного комитета, все произошло возле дома во время спора. Один из участников конфликта привел в действие взрывное устройство. Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Две спасенные амурские тигрицы прилетели в Москву с Дальнего Востока. Их доставили бортом "Аэрофлота" и отправили в Московский зоопарк, где теперь их ждет уход профессионалов.

Три главных моста Санкт-Петербурга окрасились в синий цвет. Такая подсветка зажглась в знак поддержки проекта "Мечты сбываются". Синий символизирует солидарность и надежду, напоминая, что всегда найдутся те, кто готов помочь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.