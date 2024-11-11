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Новости

11 ноября, 16:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на складе в Нальчике

Новости регионов: пожар произошел на складе в Нальчике

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Полиция ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Пожар произошел на складе в Нальчике. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Как сообщают в МЧС по Кабардино-Балкарии, огонь смогли локализовать. Пострадавших нет. Причины пока устанавливаются.

ФСБ остановила операцию военной разведки Украины. Ее сотрудники пытались завербовать военного летчика. Он должен был угнать вертолет радиоэлектронной борьбы ВКС России, а перед этим отравить товарищей. Также контрразведчики обнаружили позиции сил ПВО и места дислокации украинских подразделений, по которым нанесли удар.

В Каменске-Уральском задержали пьяного подростка за рулем. Он выпил, взял машину у отца и поехал кататься по городу. Когда его задержали, он говорил невнятно и от него пахло алкоголем. Тест подтвердил, что подросток был пьян.

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происшествияпожаррегионыполитикавидеоАлина Гилева
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