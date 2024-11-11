Новости регионов: грузовик задел машину охраны и врезался во внедорожник в Приморье

В Приморье грузовик на скорости задел машину охраны и влетел в стоящий внедорожник, водитель которого остановился из-за взрыва колеса. Удар был настолько сильным, что водитель грузовика вылетел на дорогу через лобовое стекло. Он получил серьезные травмы. Также пострадали водитель и пассажир внедорожника.

В Хакасии задержали конокрадов. Для поиска украденных лошадей использовали даже беспилотники. Выяснилось, что двух лошадей они забили на мясо, одного коня отдали в счет долга. Остальные разбежались. Нескольких уже удалось найти. Возбуждены уголовные дела. Мужчин заключили под стражу.

В Каменске-Уральском задержали пьяного подростка за рулем. Он выпил, взял машину у отца и поехал кататься по городу. При задержании он говорил невнятно и от него пахло алкоголем. Тест подтвердил, что подросток был пьяным.

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