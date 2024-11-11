Новости регионов: пять человек пострадали в результате ДТП в Махачкале

В Махачкале произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Все они были госпитализированы в местную больницу. По предварительной информации, причиной аварии стало столкновение BMW, Volkswagen и Lada. Машины получили сильные повреждения.

Толстый слой пепла полностью покрыл дорогу на Камчатке. Его выбросил вулкан Шивелуч во время недавнего извержения. Местные жители сообщают, что из-за этого на трассе теперь сложнее водить машины – ухудшается сцепление колес с дорогой. Поэтому автомобилистов призывают соблюдать осторожность.

Спасатели отработали тушение огня в торговом центре в Самаре. По замыслу тренировки загорелась секция магазина с коврами и напольным покрытием, а затем сработала пожарная сигнализация, рассказали в МЧС. Сотрудники ведомства выполнили все необходимые действия, эвакуировали из здания 150 человек и спасли "пострадавшего". В тренировке приняли участие около 70 пожарных и 15 единиц техники.

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