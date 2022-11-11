СК не подтвердил информацию об отравлении студентов колледжа Москвы

СК не подтвердил информацию об отравлении политехнического студентов колледжа на северо-востоке Москвы. Следователи выезжали на место инцидента для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 20 студентов политехнического колледжа в Бибиреве пожаловались на головную боль. Предполагалось, что они могли отравиться газом.

По данным Мосгаза, здание колледжа не газифицировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.