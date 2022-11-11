Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:15

Происшествия

СК не подтвердил информацию об отравлении студентов колледжа Москвы

СК не подтвердил информацию об отравлении студентов колледжа Москвы

Новости часа: в СК установили личность матери мальчика, найденного на Ленинском проспекте

Несколько автомобилей столкнулись на улице Пришвина

Прокуратура начала проверять семью ребенка, которого нашли одного на автобусной остановке

Новости часа: российская ПВО отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

Новости часа: в Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко

Микроавтобус и легковая машина столкнулись в Новосибирске

Двое мужчин украли канистры с "незамерзайкой" с АЗС в Раменском

ВСУ обстреляли три района Донецка 10 ноября

Новости регионов: длинный затор образовался в Иркутской области из-за снегопада

СК не подтвердил информацию об отравлении политехнического студентов колледжа на северо-востоке Москвы. Следователи выезжали на место инцидента для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 20 студентов политехнического колледжа в Бибиреве пожаловались на головную боль. Предполагалось, что они могли отравиться газом.

По данным Мосгаза, здание колледжа не газифицировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика