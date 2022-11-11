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Общество

Новости часа: в СК установили личность матери мальчика, найденного на Ленинском проспекте

Новости часа: в СК установили личность матери мальчика, найденного на Ленинском проспекте

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи установили личность матери мальчика, найденного рано утром без сопровождения на Ленинском проспекте. Об этом сообщила прокуратура города.

Эвакуация жителей Запорожской области в другие регионы не рассматривается. Об этом рассказали власти региона.

Почти штормовой ветер придет в Москву в выходные. Синоптики Гидрометцентра обещают порывы до 20 метров в секунду.

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