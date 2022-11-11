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Новости часа: в Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко

Новости часа: в Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко

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Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Запорожской области Андрея Бойко. Он ранен, заявили власти региона.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 21 ноября. Об этом сообщила Росавиация.

Запасов европейских, американских и японских автомобилей в России хватит максимум на четыре месяца. Об этом рассказали "РИА Новости".

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