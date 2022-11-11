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Двое мужчин украли канистры с "незамерзайкой" с АЗС в Раменском

Двое мужчин украли канистры с "незамерзайкой" с АЗС в Раменском

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Двое мужчин устроили погром на заправке в Раменском. Их задержала полиция, сообщили в МВД.

Злоумышленники решили разбросать канистры с омывателем, а затем начали бить пятилитровыми бутылками по стеклам. Когда одно из них разбилось, мужчины пробрались внутрь и украли "незамерзайку". Их пытался остановить один из сотрудников заправки, в итоге его избили. После этого мужчины скрылись с места преступления.

В тот же день они были вычислены по камерам наблюдения и задержаны. Уголовное дело завели по статье о грабеже. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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