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Дания разрешила оператору "Северного потока" обследовать место диверсии на Балтике – СМИ

Дания разрешила оператору "Северного потока" обследовать место диверсии на Балтике – СМИ

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Оператору Nord Stream разрешили обследовать место взрывов "Северных потоков", запустив собственных специалистов в исключительную экономическую зону Дании. Об этом сообщило агентство Reuters. Перед этим в МИД Швеции заявили, что так и не нашли ответственных за инцидент на газопроводах.

О повреждении "Северных потоков" стало известно 26 сентября. При этом представителей России долгое время не допускали к расследованию. Многие эксперты уверены, что к этой акции причастны американские и британские спецслужбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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