В подвале жилого дома на севере Москвы обнаружили снаряд. Речь идет о здании по адресу: улица Адмирала Макарова, 17 корпус 1.

Туда приехали сотрудники полиции. Территорию вокруг дома оцепили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.