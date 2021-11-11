СК повторно изучит обстоятельства гибели артиста в Большом театре.

Трагедия произошла во время спектакля "Садко" в начале октября. Ранее в возбуждении уголовного дела было отказано. Нарушения требований охраны труда изначально не нашли. Однако сейчас следователи решили перепроверить техническую документацию на подъемник, который перемещал декорации во время спектакля.

Согласно сценарию, на сцену должен был опуститься двухтонный дом. Именно под него и попал артист, когда находился на сцене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.