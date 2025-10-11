Новости мира: число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7 человек

Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7 человек. Подземные толчки магнитудой 7,4 произошли там накануне. После сейсмологи зафиксировали около 700 афтершоков. Эпицентр находился в 60 километрах к юго-востоку от города Манай. В ряде населенных пунктов региона были отменены школьные занятия, есть разрушенные здания. Люди покидали в панике свои дома. В прибрежных районах эвакуировано около 8 тысяч человек. Была объявлена угроза цунами.

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии. Воздушное судно упало сразу после вылета из аэропорта, который расположен в 100 километрах от Сиднея. Сейчас место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Ведется расследование причин происшествия.

