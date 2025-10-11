Форма поиска по сайту

11 октября, 13:15

Происшествия

Новости мира: число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7 человек

Новости мира: число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7 человек

Новости регионов: огромные лежбища моржей появились на Ямале

В Москве 16-летняя девушка устроила пожар, когда вскрывала сейф болгаркой из-за мошенников

Склад загорелся на Рабочей улице в Электростали

Пожар произошел в производственном здании в Электростали

Новости регионов: река может выйти из берегов из-за дождя в Сочи

Новости мира: в американском штате Теннесси взорвался завод со взрывчаткой

Неизвестный повредил несколько автомобилей в столичном ЖК

Мотоциклист врезался в автомобиль такси на Проспекте Мира в Москве

Более 100 человек эвакуированы в результате пожара в ресторане в центре Москвы

Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7 человек. Подземные толчки магнитудой 7,4 произошли там накануне. После сейсмологи зафиксировали около 700 афтершоков. Эпицентр находился в 60 километрах к юго-востоку от города Манай. В ряде населенных пунктов региона были отменены школьные занятия, есть разрушенные здания. Люди покидали в панике свои дома. В прибрежных районах эвакуировано около 8 тысяч человек. Была объявлена угроза цунами.

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии. Воздушное судно упало сразу после вылета из аэропорта, который расположен в 100 километрах от Сиднея. Сейчас место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Ведется расследование причин происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

