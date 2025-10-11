Форма поиска по сайту

11 октября, 13:15

Происшествия

В Москве 16-летняя девушка устроила пожар, когда вскрывала сейф болгаркой из-за мошенников

На северо-востоке Москвы 16-летняя девушка по указанию мошенников пыталась болгаркой вскрыть родительский сейф. В результате произошел пожар, сообщили в прокуратуре.

Аферисты, выдавая себя за правоохранителей, позвонили девушке и, угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности, сказали найти деньги. Она так испугалась, что, когда обнаружила запертый сейф, пошла в магазин, купила болгарку и сама попыталась срезать петли на сейфе. От искр комната загорелась. В итоге девушка была госпитализирована, квартира сгорела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожаргородвидеоЕвгения Мирошкина

