11 октября, 09:15

Происшествия

Новости мира: в американском штате Теннесси взорвался завод со взрывчаткой

Неизвестный повредил несколько автомобилей в столичном ЖК

Мотоциклист врезался в автомобиль такси на Проспекте Мира в Москве

Более 100 человек эвакуированы в результате пожара в ресторане в центре Москвы

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Пожар произошел в центре Москвы

Машина врезалась в столб на шоссе Энтузиастов

"Московский патруль": пострадавшие рассказали о нападении неизвестного у стены Цоя

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии задержали москвича за преследование студентки

"Московский патруль": в Подмосковье задержан киллер, убивший директора лицея 23 года назад

В американском штате Теннесси взорвался завод, который производил взрывчатку и поставлял ее в том числе для ВСУ. Погибли люди. Еще 13 человек ищут спасатели. ЧП произошло на заводе, расположенном в 100 километрах от Нэшвилла. Взрыв почти полностью уничтожил здание. Спасатели пока не могут подобраться к эпицентру, на территории постоянно гремят новые взрывы. Что стало причиной, пока неизвестно.

В Северной Корее прошел торжественный парад, посвященный 80-летию правящей партии. В нем участвовали военные КНДР, которые помогали российской армии освобождать Курскую область. На мероприятие пригласили делегации России и Катая на фоне укрепления военно-технического сотрудничества Пхеньяна с Москвой и заявлений Ким Чен Ына о противостоянии давлению США. В подкрепление своих слов северо-корейский лидер продемонстрировал на параде
новую ракету "Хвасон-20". Он назвал ее самым мощным образцом ядерного оружия своей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

