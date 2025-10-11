Новости мира: в американском штате Теннесси взорвался завод со взрывчаткой

В американском штате Теннесси взорвался завод, который производил взрывчатку и поставлял ее в том числе для ВСУ. Погибли люди. Еще 13 человек ищут спасатели. ЧП произошло на заводе, расположенном в 100 километрах от Нэшвилла. Взрыв почти полностью уничтожил здание. Спасатели пока не могут подобраться к эпицентру, на территории постоянно гремят новые взрывы. Что стало причиной, пока неизвестно.

В Северной Корее прошел торжественный парад, посвященный 80-летию правящей партии. В нем участвовали военные КНДР, которые помогали российской армии освобождать Курскую область. На мероприятие пригласили делегации России и Катая на фоне укрепления военно-технического сотрудничества Пхеньяна с Москвой и заявлений Ким Чен Ына о противостоянии давлению США. В подкрепление своих слов северо-корейский лидер продемонстрировал на параде

новую ракету "Хвасон-20". Он назвал ее самым мощным образцом ядерного оружия своей страны.

