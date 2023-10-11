11 октября, 16:30Общество
Новости часа: причиной ЧП на станции московского метро "Печатники" стала ошибка машиниста
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной ЧП на станции метро "Печатники" стала ошибка машиниста. Об этом сообщает Дептранс столицы.
Усиление ветра до 20 метров в секунду обещают в столице после 21:00 в среду, 11 октября, и 12 октября. Об этом рассказывает комплекс горхозяйства.
Расписание движения поездов временно изменилось на Ленинградском направлении ОЖД. Об этом заявляет перевозчик.