Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 16:30

Общество

Новости часа: причиной ЧП на станции московского метро "Печатники" стала ошибка машиниста

Новости часа: причиной ЧП на станции московского метро "Печатники" стала ошибка машиниста

Новости часа: бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность

Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

Эвакуацию объявили в торговом центре "Мега Химки"

"Актуальный репортаж": прокуратура разыскивает живодера, убившего белку в столичном парке

Новости часа: причиной наката поезда на другой в московском метро стала ошибка машиниста

Собянин: состояние пострадавших в метро удовлетворительное

Новости часа: Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Руководство столичного метро рассказало о причине наката поезда на станции "Печатники"

Новости часа: движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной ЧП на станции метро "Печатники" стала ошибка машиниста. Об этом сообщает Дептранс столицы.

Усиление ветра до 20 метров в секунду обещают в столице после 21:00 в среду, 11 октября, и 12 октября. Об этом рассказывает комплекс горхозяйства.

Расписание движения поездов временно изменилось на Ленинградском направлении ОЖД. Об этом заявляет перевозчик.

Читайте также
происшествиятранспортобществопогодагородвидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика