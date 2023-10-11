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11 октября, 09:15

Происшествия

Такси врезалось в микроавтобус в Люберцах

Такси врезалось в микроавтобус в Люберцах

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В Люберцах начали работу оперативные службы. Там выясняют причины крупной аварии с участием рейсового транспорта № 1230К – от жилого комплекса "Самолет" до станции метро "Некрасовка".

На Вертолетной улице таксист вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус, заполненный людьми. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля серьезно пострадал. Травмы получили и пассажиры общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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