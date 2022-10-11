Мощный взрыв прогремел в центре Донецка 11 октября. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин данный момент неясно с чем он связан – с работой сил ПВО против украинского обстрела или с падением снаряда, выпущенного ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.