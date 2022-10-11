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Новости

11 октября, 18:30

Происшествия

Два человека получили ранения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области

Два человека получили ранения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области

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Последствия удара ВСУ устраняют под Курском. Накануне вечером обстреляли поселок Теткино.

Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, на территории спиртзавода повреждены электрические кабельные линии, их будут чинить 12 октября. Уже начали восстанавливать газовую трубу, также планируется запустить часть производства.

Кроме того, украинский снаряд разрушил жилой дом, а семейную пару госпитализировали на вертолете в Курск. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
происшествиярегионывидеоНаиль Губаев
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