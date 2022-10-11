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Новости

11 октября, 23:30

Происшествия

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

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Число погибших при теракте на Крымском мосту увеличилось до четырех. Среди них – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Движение по мосту открыли частично. Грузовой транспорт пока перевозят на паромах.

Когда мост планируют починить? Сказался ли инцидент на потоке туристов? И как теперь добраться до курортов Крыма? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
происшествиярегионывидеоСветлана ДоброхотоваЕкатерина Кузнеченкова
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