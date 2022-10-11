Подстанцию Шебекино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Украинские военные обстреляли подстанцию в Шебекино в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, там нарушена подача электричества. Снарядами был поврежден трансформатор, однако жертв и пострадавших не оказалось.

На месте работают представители местной власти, МЧС, полиция и другие оперативные службы. По данным замгубернатора региона Константиан Полежаева, без света остались три тысячи человек. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий обстрела, потребителей подключают по резервным схемам.

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