Новости часа: число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших при теракте на Крымском мосту увеличилось до четырех. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Мобилизованные предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. Об этом заявил Минтруд РФ.

Отмены туров из-за частичной мобилизации составляют не более 20% от всех аннуляций. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.