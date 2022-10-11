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Общество

Новости часа: число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Новости часа: число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Несколько машин столкнулись рядом с развилкой на Долгопрудный

Новости часа: новые взрывы зафиксированы в трех областях Украины

В правительстве РФ назвали незначительным отток туристов из Крыма из-за теракта в регионе

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Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино с украинской стороны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших при теракте на Крымском мосту увеличилось до четырех. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Мобилизованные предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. Об этом заявил Минтруд РФ.

Отмены туров из-за частичной мобилизации составляют не более 20% от всех аннуляций. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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