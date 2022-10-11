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Новости часа: новые взрывы зафиксированы в трех областях Украины
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые взрывы зафиксированы в Винницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Все активы автоконцерна Nissan в РФ перейдут в собственность НАМИ. Рабочие места сохранят, заявили в Минпромторг.
Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно. Об этом рассказали в "Росэнергоатом".