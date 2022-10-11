Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

В мире

Новости часа: новые взрывы зафиксированы в трех областях Украины

Новости часа: новые взрывы зафиксированы в трех областях Украины

В правительстве РФ назвали незначительным отток туристов из Крыма из-за теракта в регионе

Водитель врезался на скорости в такси в Красногорске

Осколки беспилотника ранили ребенка в Джанкое – СМИ

Прохожая упала под асфальт в центре Казани

Новости регионов: полицейские задержали наркоторговцев в Омской области

Новости мира: активисты нашли тысячи выброшенных вакцин против гриппа на пляже в Перу

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино с украинской стороны

Снаряды ВСУ попали на территорию детского сада в Донецке

Швеция не планирует допускать РФ к расследованию диверсии на "Северных потоках"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые взрывы зафиксированы в Винницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Все активы автоконцерна Nissan в РФ перейдут в собственность НАМИ. Рабочие места сохранят, заявили в Минпромторг.

Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно. Об этом рассказали в "Росэнергоатом".

Читайте также
происшествияза рубежомтранспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика