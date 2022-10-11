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Новости регионов: полицейские задержали наркоторговцев в Омской области

Новости регионов: полицейские задержали наркоторговцев в Омской области

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Полицейские задержали наркоторговцев в Омской области. Сотрудники служб обратили внимание на дорогую обстановку дома, в котором произошло задержание. В доме наркоторговцы поставили позолоченную мебель, сделали лепнину на стенах и золотые украшения. По версии следствия, в состав криминальной организации входило несколько подразделений. Часть занималась производством в передвижных лабораториях. Другие сбывали наркотики через онлайн-магазины. На данный момент 16 задержанных заключены под стражу, еще трое человек подписали документы о невыезде.

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