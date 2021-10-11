Из БЦ в Москве эвакуируют людей из-за пожара

Из бизнес-центра на улице Рижской в Москве эвакуируют людей из-за пожара. Возгорание произошло на первом этаже здания. Информация о пострадавших и причинах пожара выясняется.

Как стало известно РЕН ТВ, из горящего здания эвакуировали 35 человек.