Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане

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Один из пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По остальным пяти выжившим прогноз благоприятный. Об этом сообщает Минздрав РФ.
Ранее сообщалось, что семьям погибших при крушении самолета в Казани выплатят по 1 миллиону рублей. Серьезно пострадавшим выплатят по 400 тысяч рублей, а тем, кто получил легкие травмы, – по 100 тысяч рублей.
11 октября в Татарстане объявлен день траура. Самолет L-410 с парашютистами разбился утром в воскресенье. Уже через несколько минут после взлета пилоты сообщили об отказе левого двигателя. Из 22 человек, которые находились на борту, выжили только шестеро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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