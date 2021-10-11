Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане

Один из пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По остальным пяти выжившим прогноз благоприятный. Об этом сообщает Минздрав РФ.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при крушении самолета в Казани выплатят по 1 миллиону рублей. Серьезно пострадавшим выплатят по 400 тысяч рублей, а тем, кто получил легкие травмы, – по 100 тысяч рублей.

11 октября в Татарстане объявлен день траура. Самолет L-410 с парашютистами разбился утром в воскресенье. Уже через несколько минут после взлета пилоты сообщили об отказе левого двигателя. Из 22 человек, которые находились на борту, выжили только шестеро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.