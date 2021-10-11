Пострадавшую в ДТП с участием Собчак могут перевезти в московскую клинику – СМИ

Пострадавшую в аварии с участием автомобиля с Ксенией Собчак могут перевести в Москву. Об этом пишут СМИ.

У женщины серьезные травмы, но состояние ее улучшилось и теперь можно подумать о транспортировке, говорят врачи. Вторая пассажирка машины погибла. Журналистка обещала оказать помощь ее семье.

Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся в лобовую с Volkswagen Polo и по касательной с автобусом по дороге в Красную Поляну.

В результате аварии на месте скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.