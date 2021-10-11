Новости России: в Дагестане около тысячи человек остались без света из-за оползня

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В Дагестане около тысячи человек остались без света из-за мощного оползня. Обвал произошел на республиканской дороге, которая соединяет несколько сел. Участки линии электропередачи повреждены. Проехать к ним из-за завалов также проблематично, движение транспорта временно ограничено. На месте ЧП работает спецтехника, свет планируют вернуть в дома в ближайшее время.
Екатеринбург накрыло смогом. Задымление наблюдается сразу в нескольких районах из-за того, что тлеет торф. При этом открытых очагов горения нигде нет. Наблюдать за развитием ситуации будет беспилотник. Жителям пока советуют плотнее закрыть окна и почаще делать влажную уборку, а в случае плохого самочувствия обратиться к врачу.
В Оренбургской области число погибших от суррогатного алкоголя выросло до 34. 24 человека госпитализированы. По словам регионального министра здравоохранения, у многих пострадавших доза метанола превышает смертельную. Правительство предложило местным жителям обменять сомнительный алкоголь на продуктовые наборы, а также сообщить, в какой торговой точке его покупали. По предварительной версии, алкоголь продавали на торгово-закупочной базе. На складе правоохранители обнаружили более тысячи бутылок объемом 0,5 литра с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки, а также еще десятки 200-литровых металлических бочек с таким же содержанием.
Четыре речки в Пермском крае стали ярко-зеленого цвета. Позеленели Егошиха, Данилиха, Ива и Кама. Фотографии начали публиковать возмущенные жители. По данным тепловиков, вода могла стать изумрудной после добавления в нее специальной краски. С ее помощью находят утечки на сетях и врезки. При этом считается, что краситель абсолютно безвреден. Сейчас из рек берут пробы. Прокуратура начала проверку.
Кемеровские тиктокеры заблокировали проезд, чтобы сыграть в нарды. Они припарковали машину посреди дороги, разложили стол, достали кальян. Во время игры парни попивали чай и успевали жевать бургеры. В итоге пришлось вызывать полицию.
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