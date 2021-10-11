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Происшествия

07:45

Власти Татарстана объявили 11 октября днем траура по погибшим при крушении самолета

происшествия регионы видео Никита Пименов Екатерина Фоменко

11 октября в Татарстане объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Мензелинском районе республики. Государственные флаги приспущены, развлекательные мероприятия отменены, а в храмах проходят панихиды.

Трагедия произошла утром 10 октября. Самолет взлетел в 09:05 по местному времени, а буквально через несколько минут пилоты сообщили об отказе левого двигателя и пошли на экстренную посадку. В 09:23 МЧС республики поступил звонок о крушении авиалайнера.

Из 22 человек выжить удалось шестерым. Сейчас все они находятся в реанимации. Среди погибших два пилота – это командир экипажа Михаил Беляев и его помощник Александр Зыков. У обоих большой опыт пилотирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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