В Большом театре во время спектакля погиб артист

Опера "Садко" на сцене Большого театра закончилась, едва только начавшись. Артист тетра погиб на сцене.

Кто-то называет это нелепой случайностью, ужасным стечением обстоятельств. Но многие критики и искусствоведы уверяют, что это ошибка в целом в новой культуре, когда в погоне за популярностью о безопасности и конкретно о каждом герое думать уже некогда, да и некому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.