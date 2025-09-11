Форма поиска по сайту

11 сентября, 17:30

Происшествия

ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве активиста Чарли Кирка

ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве активиста Чарли Кирка

Сотрудники ФБР обнаружили оружие, которое могли использовать для убийства американского активиста Чарли Кирка. У следствия также есть видеозапись со стрелявшим, личность которого сейчас устанавливают.

Кирка застрелили на массовом мероприятии в университете. Он выступал против военной помощи Украине, критиковал расширение НАТО и заявлял, что Крым изначально был российским.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

