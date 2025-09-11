ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве активиста Чарли Кирка

Сотрудники ФБР обнаружили оружие, которое могли использовать для убийства американского активиста Чарли Кирка. У следствия также есть видеозапись со стрелявшим, личность которого сейчас устанавливают.

Кирка застрелили на массовом мероприятии в университете. Он выступал против военной помощи Украине, критиковал расширение НАТО и заявлял, что Крым изначально был российским.

