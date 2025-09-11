Следовавший из Петербурга в Москву пассажирский теплоход сел на мель. Судно отклонилось от курса и застряло на реке Ковжа в Вологодской области. Транспортная прокуратура организовала проверку.

В ведомстве сообщили, что никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов нет. Собственник теплохода принимает меры, чтобы снять судно с мели. Пассажирам на время ожидания предоставили напитки и горячее питание.

